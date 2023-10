Chlopčík se seknul. Nejmladší účastnici StarDance tipnul 17 let. Genzer reagoval drsným vtipem

Zleva Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler a Richard Genzer Foto: Česká televize/ StarDance/ Mikuláš Křepelka

Darija tančí s Dominikem Vodičkou a první večer zahajovali čačou a písní Bloody Mary známé ze seriálového hitu Wednesday. Když došlo na komentáře poroty, Zdeněk Chlopčík (66) ve výtce zmínil také věk herečky.

„Darijo, na to, že máte 17 let, tak byste potřebovala daleko víc energie. To tu musí lítat, všechny musíte tou energií přikrýt. Takže v příštím kole čekám, že to tu bude uragán,“ rozjel se Chlopčík.

Vodička se pak nesměle naklonil k mikrofonu své partnerky a řekl: „Já ji budu bránit, ono jí je dvacet jedna,“ řekl.

Richard Genzer (56) situace využil a drsně si z kolegy vystřelil. „No tak už známe preference pana Chlopčíka,“ rozesmál všechny, a nejvíc zmíněného Chlopčíka. Pak si plácli, aby bylo všem jasné, že oba situaci vzali s nadhledem. ■