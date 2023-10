Eva Adamczyková vtrhla na parket jako na závodní trať: Ve žlutém modelu rozzářila StarDance a získala nejvíc bodů

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch získali první večer nejvíce bodů. Super.cz

Dřina, kterou na parketu za dva a půl měsíce odvedla, se vyplatila. „Byly to nervy, člověk se snaží dva a půl měsíce, tak se chce ukázat v nejlepší světle. Hrozně jsem si to užila, i s celou partičkou,“ svěřila se Super.cz po přenosu sportovkyně, která se na parketu objevila v zářivě žlutém modelu s odhaleným bříškem a neskutečně jí to slušelo.

Eva je zvyklá na nervy před svými závody, takže i přes stres se jí podařilo na sobotní večer nabrat potřebnou energii.

„Spala jsem v pohodě, jsem zvyklá usínat s nervozitou a myslím, že Kuba taky. Z těch našich soutěžních, závodních životů to umíme,“ prozradila Eva, kterou přišli podpořit nejbližší a za svůj výkon si vysloužila také polibek od manžela Marka Adamczyka, který v soutěži tančí po boku Lenky Nory Návorkové. Jsou vůbec prvním manželským párem v celé historii soutěže.

I přes pár chyb svým výkonem Eva nadchla nejen diváky, ale i porotu. „Ještě jsem něco pokazila na generálce a do poslední chvíle jsem si říkala, jestli to dáme. Pak jsem si říkala, že je to jedno a kdyžtak to zkrátka pokazíme. Nakonec se nám to vše docela povedlo, udělala jsem tam pár chybek, ale užila jsem si to,“ dodala Adamczyková, která už nyní s Jakubem Mazůchem patří k favoritům soutěže. ■