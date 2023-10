Habaďůra na soutěžící Love Islandu: Drsně hejtovaná Kočendová si do vily nepřišla pro nového kluka

Natálie Kočendová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Návrat Natálie Kočendové do Love Islandu vyvolal pořádný rozruch. A to nejen u diváků, ale také u děvčat ve vile, které vidí ve známé modelce konkurenci.

Pravda je prý taková, že si Natálie nepřišla do vily hledat lásku. Naopak do ní vstoupila jako „pokušení“ a bude tak testovat, jak silná pouta mezi sebou páry mají.

„Nejsem bombshell jako minulý rok, ale přijela jsem jako takové pokušení pro kluky. Nechám to plynout přirozeně, nemám plány. Uvidíme, jak to s klukama ve vile půjde,“ řekla Nově Natálie s tím, že si skutečně nedokáže představit, že by si ve vile někoho našla.

„Popravdě si to neumím představit, takže uvidíme, co se bude dít. Beru to jako hru,“ prozradila Natálie, která se před časem definitivně rozešla s Davidem Vitáskem, se kterým se seznámila v loňském Love Islandu.

„Nevrátili jsme se k sobě. Zkoušeli jsme to, ale nejde to. Jsme v kontaktu, ale spolu nejsme," řekla otevřeně Super.cz s tím, že měli každý jiný pohled na život. Přesto zůstávají přáteli. ■