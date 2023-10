Ostříhané vlasy na podlaze a snímek z nemocnice. Anička Slováčková už podstupuje chemoterapii

Anna Julie Slováčková Herminapress

Poté, co Anička Slováčková (28) oznámila, že se jí vrátila rakovina, která tentokrát napadla plíce, odstartovala svou léčbu. Mladá zpěvačka podstupuje nyní chemoterapie, o kterých už promluvila, tentokrát se ozvala i z nemocnice a sdílela střípky ze svých dní.

Zpěvačka se krutou zprávu dozvěděla koncem srpna, o nemoci do svého koncertu v pražské Lucerně ale mluvit nechtěla. S nemocí se rozhodla poprat stejně jako poprvé a sdílí také okamžiky ze své cesty. „Páteček! Jak se máte?“ pozdravila své fanoušky na sítích a sdílela záběry z toho, co nyní prožívá.

Zpěvačka se v posledních dnech ostříhala, jednou z fotek tak byl snímek s vlasy na podlaze. Pochlubila se také fotkou čtyřlístku pro štěstí nebo snímkem se svými čtyřnohými mazlíčky. „Moje rodina,“ napsala Slováčková k fotce se zvířátky. V sérii fotografií byl poslední snímek z nemocnice. „Kapeme,“ napsala si Slováčková k fotce.

Po zveřejnění smutné zprávy se zpěvačce dostalo obrovské podpory nejen od přátel a kolegů, ale i od široké veřejnosti a fanoušků. „Je to neskutečný. Hrozně mě to dojímá a nevím, co říct. Takže nejlepší bude říct jen děkuju,“ nechala se slyšet Anička Slováčková, která se zákeřnou nemocí bojuje již podruhé. ■