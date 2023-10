Návrhářka na přehlídku namixovala ženy všech tvarů a věků: Předváděla vnadná Bittnerová i štíhlounká Vaňková

Pro návrhářku Alenu Wilson předváděly známé i neznámé ženy všech tvarů a věku. Super.cz

"Vždycky říkám, že ke každé oslavě by mělo patřit dobro. A to byl i záměr přehlídky, kterou jsem měla po dlouhé době. Připravovala jsem ji půl roku a vybrala tři konkrétní holčičky, kterým chceme přispět. Nejde to přes žádnou jinou organizaci, takže dostanou sto procent z toho, co jsme vybrali," uvedla Alena. Na závěrečném šeku se nakonec objevila úctyhodná částka 325 300 korun.

Aleninou filozofií je oblékat ženy všech tvarů a jakéhokoli věku, což na přehlídce opět dokázala. Ze známých žen předváděly například Miluše Bittnerová (45), Michaela Dolinová (59), Šárka Vaňková (35) anebo operní divy Andrea Kalivodová (45), Pavlína Senič (47) a Tereza Mátlová (48). A právě i její maminka a dcera. "Sešly se tady tři generace a musím říct, že se mi to strašně líbí, protože si nemyslím, že na molo patří jenom mladé štíhlé ženy. Patří tam všechny ženy a podle toho jsem to také mixovala," uzavřela. ■