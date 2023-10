Karolína Krézlová se odhalí jako pornoherečka: Nenáviděná hvězda Survivoru promluvila i o příteli a psychoterapii

Karolína Krézlová Super.cz

Zároveň svěřila, že by se ráda vymanila z rolí, které běžně dostává. "Hrozně dlouho chci jiné role, než dostávám. Zdají se mi povrchní, spíš o tom, jak ta holka vypadá. Pořád čekám na pořádnou hereckou šanci. I ve filmu Její tělo, který bude mít premiéru v listopadu, je to stejné. Ráda se hezky oblékám, nosím šatičky a botičky, ale proč být škatulkovaná podle toho, jak vypadám v reálném životě," uvažuje Karolína, která je po Survivoru klidně připravená na to, že si nebude kvůli roli týdny mýt vlasy nebo čistit pleť.

"Cítím, že se ve mně něco změnilo a povrchnost a krása už pro mě tolik neznamená. Chci vypadat hezky, ale není to tak důležité. Žena musí přijít na to, že má dát světu víc než jenom ten zevnějšek. Pokud se s tím nesrovná, a vidíme to na spoustě příkladů, tak nebude krásná, i když bude mít nejlepší pleť a největší prsa," míní Krézlová.

Na zahájení Signal festivalu, kde jsme se Karolínou potkali, měla původně dorazit s doprovodem. Přítele, majitele luxusních restaurací Ondřeje Rákosníka, ale nechala nakonec doma. "V životě je to hezké a cenné, ale vím, že to lidi dokážou napadnout. Přivedu ho na premiéru filmu Její tělo. Ale já si žiju takový poklidný život, z té divočiny už jsem dávno venku. Nechci dávat cizím lidem do rukou materiály, aby to mohli zkoumat a vymýšlet a diskutovat o tom," vysvětlovala, že k tomu došlo i po Survivoru, po němž skončila i na psychoterapii.

"Co jsem se dozvěděla o sobě za věci, nad tím zůstával rozum stát. Chvílemi jsem se smála, chvílemi jsem brečela, povídala jsem to terapeutovi. Ale patří to k šoubyznysu a mohla jsem vědět, co mi hrozí, lépe se připravit a lépe se tam chovat, abych byla sympatičtější divákům," uvažovala Karolína, která na terapie stále dochází. "Ne, že bych měla černé myšlenky, ale beru to stejně jako prevenci u obvodního lékaře. Není se za co stydět," uzavřela. ■