Těhotná Beáta Kaňoková má dceru ve střídavé péči s expartnerem: „Macechou“ je hvězda Táty v nesnázích!

Agáta Kryštůfková z Táty v nesnázích se s partnerem napůl stará o dceru Beáty Kaňokové. Super.cz

"Na natáčení Na vlnách Jadranu jsem byla jen na návštěvě, točila jsem jednou na přelomu dubna a května, to sice byla hrozná zima, ale viděla jsem aspoň Chorvatsko mimo sezónu, naštěstí jsem neměla předepsané plavky, a pak jsem tam byla ještě jednou v červnu, a to jsem se mohla i vykoupat. Ale v plavkách mě v seriálu neuvidíte, ale točila jsem v nich v Tátovi v nesnázích," vysvětlila a v našem rozhovoru jsme probrali i její vzrůstající popularitu.

Agáta se jeden čas jmenovala Červinková, dva roky byla vdaná, pak se vrátila ke svému dívčímu příjmení. Nyní žije s hercem Tomášem Havlínkem, s nímž se ve společnosti objevila poprvé letos na jaře na premiéře v Divadle Bez zábradlí. "To už jsme spolu nějakou dobu byli, na začátku našeho vztahu jsme nechtěli moc chodit do společnosti, protože jsme si to chtěli užít pro sebe," vysvětlila.

Pár spolu sice žije už rok a půl, svatbu ale zatím neplánují. I vzhledem k tomu, že už Agáta jednou vdaná byla a manželství jí nevyšlo, víc nad tím přemýšlí. "Manželství je vážná věc, pořád mám v sobě něco, co se v mém životě stalo. Je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně a s respektem. S Tomášem spolu žijeme a momentálně nám vůbec nic nechybí," svěřila.

Spěchat nechce ani s případným potomkem, i když bývalá partnerka Havlínka, herečka Beáta Kaňoková, s níž má herec dceru Juditu, je podruhé těhotná. "Tomáš má střídavou péči o Juditku. To je tak zatím všechno," míní. Roli macechy prý zvládá. "Ten vztah je velmi intenzivní a je třeba na něm pracovat, myslím s Tomášem i s jeho dcerou. A tak bych to nechala, protože i jí je třeba nechat dostatečné soukromí," uzavřela. ■