Nový pár na scéně a rovnou odvážně: Krásná sporťačka to dala dohromady se sexy zrzavou zpěvačkou

Poprvé od chvíle, kdy se začalo mluvit o jejích sblížení, se ve středu večer objevily na stejné společenské akci Alex Scott a Jess Glynne. Osmatřicetiletá sportovní komentátorka a bývalá profesionální fotbalistka v jednom a její o pět let mladší partnerka dorazily na udílení Attitude Awards do divadla Roundhouse v Londýně stejným autem, ale vycházely jedna po druhé. Zbytek večera už však strávily spolu.

Přestože o jejich lásce se ví poměrně krátce, dámy údajně v tichosti tvoří pár už několik měsíců. Na událost, během níž se předávají ceny osobnostem z řad LGBTQ+ komunity, obě zvolily velmi podobné a odvážné outfity.

Zatímco Jess, která proslula nezaměnitelným ‚nakřáplým‘ hlasem, hity My Love a Rather Be stejně jako svou zrzavou hřívou vlasů, vsadila na černou krajkovou catsuit kombinézu, její přítelkyně sáhla po šatech s výraznou sukní z per. Obě dámy ale rozhodně daly naplno vyniknout svým křivkám, posuďte sami... ■