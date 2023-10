Hysterie a šílená bolest: Bývalá moderátorka Primy detailně popsala průběh porodu čtyřkilového cvalíka!

Andrea Antony s Frederikem Foto: Se souhlasem A. Antony

Andrea je samozřejmě velmi šťastná, že už má u sebe svůj malý uzlíček. Po dcerce Rozárce se jí narodil chlapeček Frederik, kterému říká Fredy. Už v předchozím příspěvku na sociální síti ale zmínila, že cesta k prvnímu dětskému pláči nebyla vůbec jednoduchá. „3970 g lásky. Já vím, že to zase za chvíli zapomenu, ale dokud to mám v živý paměti, tak vám teda musím říct, že ty porody jsou prostě hroznej masakr,“ napsala. A teď sledujícím odhalila celý průběh porodu. Zatímco Rozárka se narodila devět dní po termínu, druhý porod musel být desátý den vyvolán prasknutím vody, takže byl naplánovaný. Andrea tak zavzpomínala na to, co se dělo před lety.

„Když jsem před 3 lety přijela s Rozárkou a nastoupila na stejný box číslo 1 - náhoda? Tak už jsem x hodin funěla a měla jsem všechno trochu v mlze, úplně si pamatuju na ten dotaz porodní asistentky, co mě ve 3 ráno přijímala s minimálním nálezem: ’To už teď musíte při kontrakcích takhle silně dýchat?’ Jako by říkala, kámo, ty vůbec nevíš, co tě ještě čeká,“ svěřila se Andy, která měla tentokrát přesný harmonogram. „Udělali jsme přípravu a pak v 10:30 praskli vodu s tím, že počkáme 2 hodiny, jestli se to rozjede samo. V 11:55 přišla první kontrakce a pak to byla jízda, páč v 15:07 byl malej na světě.“

Moderátorka si ale během procesu prožila své. „Po hodině brutál kontrakcí jsem byla úplně vyřízená a už jsem vyjednávala nějaký zmašťovadla. Rajskej plyn mi opět neudělal vůbec nic, a nakonec jsme se domluvili na poloviční dávce Nalbufinu - kapačka, kterou jsem měla i s Rozárkou. To mě cca na hodinu vyklidnilo a pospávala jsem si mezi kontrakcema... V poslední půl hodině už u mě ale nastupovala hysterie, páč bolest šílená a pořád hlava netlačila tam, kde měla,“ popsala dramatické chvíle. Nakonec ale naštěstí vše dobře dopadlo.

Andree se dostalo oxytocinu, který zabral. „Tlačení těch 4 kil pak Pavla (porodní asistentka - pozn. red.) regulovala povely brzda-plyn a vyplatilo se - bez poranění mi Fredy konečně přistál na břiše. Rozárka se od příjezdu do porodnice narodila za 12 hodin. Fredy za 3 od první kontrakce. Kratší, ale mnohem intenzivnější zážitek,“ svěřila se. Teď už si naštěstí se synkem užívá jen to hezké. ■