Diváci krutě lynčují Kočendovou a její návrat do Love Islandu: Vypadá jinak, od loňska zestárla o 10 let, píší

Kráska Natálie Kočendová se nedočkala téměř žádných příznivých komentářů. TV Nova

Na rozdíl od předchozích příchozích do vily nepřišla jako oficiální „bombshell“. I proto je možné, že bude pro kluky jen možným pokušením a nebude v reality show účinkovat až do konce.

Po příchodu do vily si vybrala Honzu, který v letošní řadě zažívá něco, čím si před rokem prošla ona. Jen ona ví, jaké je to být v páru s někým, na něhož doma údajně někdo čeká.

„Na Love Island se opravdu velmi těším, po roce zpět na místo činu. Už se nemohu dočkat, až všechna srdíčka poznám osobně. A uvidíme, co se bude dít po mém příchodu do vily,“ řekla Natálie Kočendová těsně před odletem do Španělska.

Avšak reakce diváků nejsou vůbec příznivé. Ač minulý rok patřila mezi oblíbené hráčky, aktuálně je v diskuzích náročné najít jeden pozitivní či neutrální komentář.

Divákům její návrat nejenže neudělal radost, ale také se velmi necitlivě pustili do jejího vzhledu.

„Natka vypadá úplně jinak. Přijde mi, že od loňska zestárla o 10 let,“ napsal jeden z fanoušků, se kterým mnozí souhlasí. „Vypadá jako jejich mamka,“ uvedl další. „Vypadá jako čtyřicítka po výplních. Taková teta tam došla,“ píšou lidé.

„Jak dlouho tomu je, co měla IG story a stěžovala si na to, jak ji obtěžují muži, kteří ji zvou na kávu atd.? ‚Nemám zájem o muže, jsem z nich znechucená.‘ A teď Love Island? Její influencerství jí asi tolik nevynáší,“ napsal jeden z jejích sledujících.

Přesto se našlo i pár komentářů, které se Natálie zastávají.

„Jak někdo může být takhle zakomplexovaný a hnusný v komentářích? Nejdřív se zamyslete nad sebou a pak něco komentujte aneb doma z gauče se nejlépe radí,“ podotkla divačka. „Bože, kdo upravuje ty fotky? Ona je tak krásná ženská a vy z ní uděláte tohle. Chudák,“ napsala další. ■