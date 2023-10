Řidič mě napadl, vrčel, škrábal a prokousl mi biceps: Marpo popsal silniční potyčku, kterou řeší policie

Rapper Marpo se brání obvinění, že měl napadnout muže. Podle něj vše bylo jinak. Profimedia.cz

Otakar Petřina alias Marpo (38) se dostal v úterý do nepříjemné potyčky. K celému incidentu došlo, když měl rapper vjet do jednosměrky.

„V úterý jsem přijížděl ke svému domu a z jednosměrky ve špatném směru rychle přijíždělo BMW. Cesta vede od školy k mateřské školce s jídelnou. Řidič na mě mával, abych mu uhnul. Vystoupil jsem a řekl mu, že je to jednosměrka, že tu bydlím a že tu mám děti,“ řekl deníku Blesk údajně napadený řidič Tomáš K., který na Marpa vytáhl telefon, aby si prý pouze vyfotil registrační značku. „Řekl, že zná tyhle hrdiny s telefonem a že vystoupí a ‚rozbije mě‘. Vystoupil a dal mi dvě rány do obličeje! Nemohl jsem zvednout ruce, a tak jsem ho narazil na auto a kousl do prsu. Odrazil se od svého auta a srazil mě na zem. Když jsem se zvedal a hledal brýle, nastoupil do auta, konečně odcouval a ujel,“ řekl deníku šofér, který prý neměl vůbec tušení, že se potkal se známým rapperem.

Avšak sám Otakar Petřina alias Marpo si tuhle situaci pamatuje zcela jinak. Sice přiznal, že do jednosměrky vjel, avšak dle svých slov nebyl tím, kdo někoho napadl.

„Byl jsem napadený. Chápu, že zrovna u mě to zní divně. Ano, vjel jsem do jednosměrky, dostal jsem za to dvě stě korun pokutu. Pospíchal jsem pro dceru, které bylo blbě. Chtěl jsem si to zrychlit, za to se omlouvám! Potkal jsem se s pánem, který na mě začal řvát, že tady žádný kokot v jednosměrce jezdit nebude, že tady jsou děti, na což jsem mu řekl, že jsem tou jednosměrkou jel pomalu,“ popsal Marpo celou situaci na sociálních sítích s tím, že si ho druhý šofér začal nejen natáčet, ale také ho tahat z auta.

"Pán si mě začal natáčet, přišel k mému autu a začal mě z něj tahat. Pána jsem zaklinčoval, tedy ho objal, protože vím, že proti mně všichni použijí, že jsem agresor, a nemám nikoho mlátit. Nikoho jsem nemlátil! A co se nestane? Pán mi prokousl celý biceps. Zakousl se mi do bicepsu takovým způsobem, že jsem to v životě nezažil! Vrčel na mě, začal mě škrábat, strkal mi prsty do očí. Tak jsem v sebeobraně pána vzal a hodil ho na zem, dal jsem mu jednu nebo dvě facky otevřenou dlaní a řekl mu, ať se na to vysere, nebo to dopadne zle,“ vysvětlil rapper, který si myslí, že celý případ by neměla řešit policie jako spíš Bohnice.

„Musel jsem jít na tetanovku, protože mi ta ruka hnisá. Byl bych rád, kdyby se to uvedlo na pravou míru, protože jsem nikoho nenapadl, ale byl jsem napadený,“ podotkl Marpo.

Celou situaci má nyní v rukou policie, která skutečně přijala oznámení o potyčce mezi dvěma muži. Oba by se měli dostavit na obvodní oddělení, aby celou situaci objasnili. ■