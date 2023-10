Něco pro dámy: Lenny Kravitz propaguje nový klip úplně nahý. Tohle že je tělo skoro šedesátníka?

Lenny Kravitz Profimedia.cz

Rodák z Manhattanu, jehož hity jako Again, I Belong To You či Fly Away musí znát snad každý, příliš prostoru k představivosti neponechal a v jeden moment se dokonce svlékl donaha a své mužství si jen ledabyle zakrýval rukou. Video trvající pouhých osm sekund si vysloužilo už bezmála patnáct tisíc komentářů, v nichž se lidé vesměs shodují, že si ho museli pouštět pořád dokola.

Ikonický zpěvák, jehož dcerou je herečka Zoë Kravitz, proslul kromě charakteristické hudby i dredy na hlavě a nošením kožených kalhot. Právě ty se mu v roce 2015 staly osudnými, když se mu při jednom prudkém pohybu přímo na podiu roztrhly v rozkroku během koncertu. Lidé se tak na vlastní oči mohli přesvědčit, že Lenny zároveň neholduje spodnímu prádlu. ■