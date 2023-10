Zemřela slovenská herečka Eva Rysová. Bylo jí úctyhodných 91 let

Eva Rysová Profimedia.cz

Smutnou zprávu přinesl slovenský web Pluska, kterému informaci sdělil zdroj. „Zemřela dnes ráno v domově pro seniory, do něhož ji rodina před časem umístila, protože na tom byla zdravotně velmi špatně. Před pár dny byla dokonce v nemocnici,“ citoval web.

Eva Rysová se už několik posledních let na veřejnosti téměř neukazovala. Zdravotní ošetřovatelky se o ni staraly od roku 2016, kdy po nešťastném pádu krvácela do mozku a kvůli nepřestávajícím bolestem, motání hlavy a problémům s dýcháním jí její příbuzní zabezpečili odborný a pravidelný dohled. Ani tak ale herečka životní elán neztrácela a na svět se snažila dívat optimisticky. Nakonec ale byla převezena do domova pro seniory, protože se její stav začal rapidně zhoršovat.

Do roku 2012 vyučovala umělecký přednes a jevištní řeč na Církevní konzervatoři v Bratislavě. Slovenští diváci si ji také pamatují ze slovenské verze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo například z filmů Mladá mníška či z pohádky Kto chce získať princeznu. ■