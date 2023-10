Šokující přiznání ženy Willa Smithe: Řekla, že s hercem, který kvůli ní zfackoval moderátora Oscarů, už 7 let nežije

Will a Jada loni koncem listopadu na premiéře filmu Osvobození Profimedia.cz

„Jak to máme říct lidem? Myslím, že ještě nejsme připraveni, stále se snažíme přijít na to, jak být partnery. Ale dosud jsme na to nepřišli,“ prozradila Jada, která zároveň vnesla trochu světla do toho, co je vedlo k tak razantnímu kroku. „Byla toho spousta. Myslím, že v době, kdy se tak stalo v roce 2016, jsme byli oba vyčerpaní z těch pokusů (udržet manželství, pozn. red.). Myslím, že jsme oba uvízli ve vlastní fantazii o tom, jaký jsme si mysleli, že by ten druhý měl být,“ prozradila Jada.

Ta svého času zvažovala i rozvod, nakonec se však rozhodla žádost o něj nepodat. „Slíbila jsem, že nikdy nenastane důvod, abychom se rozvedli, a já jsem ten slib prostě nedokázala porušit,“ dodala Jada, která si Smithe brala v roce 1997 a mají spolu dvě dospělé děti - Jadena a Willow.

Nechvalně proslulá oscarová facka Willa Smithe moderátorovi Chrisi Rockovi za jeho nemístné poznámky na hereččinu holou hlavu na loňských Oscarech tak dostává zcela jiný rozměr. Will se totiž ‚pral‘ za ženu, s níž tou dobou již šest let nežil. Skutečnost, že onen večer získal svého prvního Oscara za snímek Král Richard: Zrození šampiónek, tak zcela přebil tento incident, který se řešil v médiích ještě řadu dní a pro herce měl velmi nepříjemné dopady. Americká Akademie filmového umění a věd se rozhodla zakázat Smithovi účast na Oscarech a dalších souvisejících akcích po dobu deseti let. Smith byl zároveň na svou žádost vyloučen z řad členů Akademie. ■