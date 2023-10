Hanka Kynychová nepředvedla jen nabušený dekolt, ale i novou barvu vlasů: Co stojí za radikální změnou image?

Hanka Kynychová radikálně zesvětlila vlasy. Super.cz

"Důvodem je hlavně věk. Když máte už po čtrnácti dnech odrost a nemáte čas chodit ke kadeřníkovi, nechcete mít viditelné šediny ve tmavých vlasech. Tak jsem se to rozhodla zesvětlit. Když jsem s tím přišla domů, manželovi se to líbilo. Musím říct, že jsem měla trochu obavy, že nebude spokojený, když už nebude mít doma brunetu," svěřila Super.cz.

"Je to příjemná změna i pro mě. Když se ráno podívám do zrcadla, připadá mi, že mám míň vrásek," kvituje Hanka. Přesto má v plánu i další omlazovací zákrok. "Chtěla bych dát nějakou mezoterapii. Máme po prázdninách, smažila jsem se na sluníčku, i když vím, že se to nemá. Takže teď se postarám o přípravu pleti na zimu," prozradila. ■