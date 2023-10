Hvězdní hosté a prostořeký syn: Kristýna Janáčková vzala Luise (9) před kameru poprvé a naposledy

Kristýna Janáčková vzala na rozhovor i devítiletého syna. Super.cz

Když Kristýna Janáčková křtila svoji knihu Z mámy poutníkem, kde popisuje svoji pouť do Santiaga de Compostela, podpořit ji přišla celá rozvětvená rodina. A samozřejmě také manžel Michal Škrabák se syny, dvouletým Elliotem a devítiletým Luisem. Ten trval na tom, že bude s maminkou před kamerou při rozhovorech s médii.

"Bez podpory mého muže a bez Luisíka bych to absolutně nedala," svěřila se Kristýna, která na dva týdny vyrazila z domova na cestu a tehdy tříletého syna, v té době nebyl mladší ještě na světě, dostali na starost jeho otec a babička. Luis nás ale ujistil, že mamince pomáhá i teď, a to s bráškou, kterého zabaví, aby se mohla věnovat psaní. Poslední knížka vznikla z jejího deníku z cesty. "Je o emocích a zážitcích, které mě potkaly," vysvětlila Kristýna.

"Kluci jsou hodně aktivní, mají energie na rozdávání, takže sama nevím, jak jsem to zvládla. Když Elliot spinkal, snažila jsem se psát. Luisovi už je devět, je svým způsobem samostatná jednotka, takže se zabaví sám, v tom je to jednodušší," upřesnila.

Luis jde v maminčiných stopách, i když ne hereckých. Věnuje se závodně tanci, doma má i medaili za vítězství na mistrovství České republiky. "Tancuju teď už ne street dance a hiphop, ale breakdance. A dělám i jiné sporty," prozradil. Maminku ale prý tancovat neučí. "To prostě nejde, máma na to není určená. Na tancování je dřevo," prohlásil před kamerou. "To je poslední rozhovor, který spolu děláme," vyčinila mu Janáčková za drzost. ■