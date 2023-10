Inna Puhajková už není single! Přiznala nového, o osm let mladšího partnera. A dobře ho znáte

Inna Puhajková Herminapress

Krásná Inna Puhajková (37) už není sama. Dlouho vztah tajila, nyní se moderátorka sportu na Nově rozhodla jít s pravdou ven. Potvrdila, že randí s finalistou SuperStar Adamem Janotou. A pozor! Inna to nyní zkouší s výrazně mladším partnerem. A to o osm let, brzy oslaví teprve 30. narozeniny!