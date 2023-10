Takhle jí to dlouho neslušelo: Marta Jandová předvedla figuru v obtaženém džínovém kompletu

Marta Jandová vypadá skvěle. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Před časem si nám zpěvačka Marta Jandová (49) postěžovala, že s věkem už se jí hůř shazují kila, a přitom by trochu zhubnout potřebovala. Když jsme ji potkali jako kmotru nové knihy herečky Kristýny Janáčkové, vypadalo to, že už na nějaký fígl přišla.

Marta už dlouho tak dobře nevypadala. Na křest dorazila v obtaženém džínovém kompletu, ve kterém měla zadeček jako dva kmínky. "Dostala jsem ho jako kostým v Talentu a zalíbil se mi tak, že jsem si ho prostě musela koupit," řekla Super.cz zpěvačka.

S hubnutím prý to ale zatím slavné není. "Mám dole jenom jedno kilo. Ale ten model je tak dobře střižený, že to vypadá, jako bych zhubla víc. Ale to zatím opravdu ne," doplnila s úsměvem Jandová. ■