Natálie Kočendová se vrací do Love Islandu! Poslední vztah jí ztroskotal, tak to jde zkusit znovu

Natálie Kočendová je snem mnoha mužů v Love Islandu.

Tak tohle nikdo nečekal. Do Love Islandu se vrací dívka, kterou dobře znáte! Před rokem z Kanárských ostrovů odcházela s partnerem Davidem Vitáskem, ale jejich láska nevydržela. Do hry se vrací Natálie Kočendová , která se pokusí najít vztah znovu.

Natálie bude bez pochyby velkým pokušením pro všechny kluky. V pondělí mužské osazenstvo reality show hrálo hru „Fuck Marry Kill“, kde volili ze všech sérií Love Islandu ženy, které by si rádi odvedli k oltáři a které by uvítali v posteli. Sympatie k Natálii projevovali především Oliver a Majlo.

"Na Love Island se opravdu velmi těším, po roce zpět na místo činu. Už se nemohu dočkat, až všechna srdíčka poznám osobně. A uvidíme, co se bude dít po mém příchodu do vily,“ řekla Natálie Kočendová těsně před odletem do Španělska. ■