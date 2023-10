Módní peklo na jevišti: Komičku a playmate Adélu Elbel potrápila v divadle obrovská a neforemná sukně

Komičku a playmate Adélu Elbel rozhodila v divadle obrovská a neforemná sukně. Super.cz

Těsně před natáčením se tak odehrálo malé drama. „Je to sice krásné, myslím tu sukni, ale pak jsem si uvědomila, že své východní kořeny přece jen zanechám v zákulisí, a právě teď je na cestě do divadla taxík jen s banální sukní, pouze s flitry,“ svěřila se smíchem Adéla.

Na první pražské natáčení v Divadle U Hasičů si pozvala herečku Terezu Kostkovou (47) a muzikanta Jordana Haje (35). Komička se chce ve své show zaměřit i na rozdílný pohled mužů a žen na určitou věc. Sama se letos na jaře provdala, jak tedy tuto problematiku vidí aktuálně jako vdaná paní?

„Mám pocit, že muži nemají tendenci jít třeba k myčce a začít uklízet to nádobí. Myslím, že mezi mnou a manželem se po svatbě nic moc nezměnilo. My stále to manželství testujeme. Zkoušíme, jestli nám je lépe v Brně, v Praze, takže to tak střídáme. Že bych byla usazená paní, to jsem si ještě nevšimla, nejusazenější na mně je tato sukně,“ dodala se smíchem Adéla Elbel. Taxikář naštěstí stihl dovézt jinou sukni včas, a diváci tak mohli být v klidu vpuštěni do sálu a užít si skvělou show. ■