Kvůli Elišce a Damiánovi dostala hroznou bídu. Hejty na Emmu Smetanu se týkají i jejího přítele Jordana Haje

Jordan Haj se vyjádřil k negativním recenzím na seriál Eliška a Damián. Super.cz

Seriál Eliška a Damián se nesetkal s diváckým úspěchem a po razantním propadu sledovanosti ho Prima po pár dílech odklidila z hlavního vysílacího času. Někteří lidé se ale na internetu nadále ostře pouštějí do představitelky hlavní role, Emmy Smetany (35). V některých komentářích to pěkně schytala.

Jak celý tento humbuk a negativní recenze od veřejnosti vnímá její partner, muzikant Jordan Haj? „Mě moc nerozrušují komentáře na internetu. Nejsem osoba, která si tohle připouští. Neplujeme na stejné lodi, já a anonymní pisatel. Ale říká se mi to dobře, protože já jsem pořádný hejt za život nezažil. Mě se to začíná týkat ve chvíli, kdy je to hnusné a uráží to mou ženu. A taky když mám pocit, že je to vlastně malicherné a ubohé,“ řekl Haj Super.cz.

Během odpovědi také dokázal, jak milujícím partnerem je. „Je mi to líto ve chvíli, kdy to je Emmě líto. Jí to líto je, ne kvůli komentářům, ale kvůli tomu, že na tom seriálu strávili dlouhý natáčecí čas. Vznikla tam dobrá parta a všichni se na to těšili. Těšili se, že dostanou dobrou odezvu, protože točili pohádku. Takže do té chvíle to bylo takové velmi těšivé,“ popsal muzikant.

Partneři mají jinak plné ruce práce. Pro fanoušky chystají na 4. 11. velký koncert v pražském Foru Karlín. My jsme si s Jordym povídali během natáčení show komičky Adély Elbel s názvem S Adélou. Jednalo se o první natáčení v Praze, neboť svůj divadelní pořad přestěhovala z Brna právě do hlavního města, a to konkrétně do Divadla U Hasičů na Vinohradech. ■