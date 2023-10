Byla jsem pokusný králík, přetrhaly se mi sedací svaly! Lela Ceterová si nechala znovu přifouknout zadek Super.cz

"Šlo o to, abych ze zdravotního hlediska byla v pořádku. Byla to 6,5hodinová komplikovaná operace, dlouho jsem se zotavovala," přiznala Super.cz s tím, že důvod operace nebyl jen z estetického důvodu. "Měla jsem potrhané sedací svaly. Museli mi dělat rekonstrukci. Proto byla operace tak náročná," vysvětluje.

Partnerka Karlose Terminátora Vémoly také prozradila, že počítá s tím, že nový implantát nebude mít věčně. "Jsem realistka, nebudu to mít věčně. Zvažovala jsem i to, že si ho za pár let nechám vyndat. Bavila jsem se o tom i s Karlosem, je s tím v pohodě. On sám ví, že to nemám navěky a přijde chvíle, kdy to dám pryč. Bude to zase náročné, ale půjde to," překvapuje.

Lela podstupuje v poslední době plastiky v zahraničí. "Hodněkrát jsem byla pokusný králík a to bych žádné ženě nepřála. Proto jsem raději šla do zahraničí, kde jsem věděla, že to bude minimálně na 90 procent v pořádku," dodala. ■