Olympijská vítězka Eva Adamczyková má sice tělo samý sval, i tak hubne! Takhle dostává zabrat ve StarDance

"Podle toho, kdy vypadnu, začnu jezdit na ledovec a pak přijdou závody. Kdybych byla ve finále, tak v nejhorším vynechám dva závody světového poháru a začnu jezdit závody na konci ledna," překvapila Super.cz Eva.

"Už z toho nejde vystoupit. Musím počítat se vším. Už jsem za těch dvanáct let jela pohárů hodně, tak jsem si trošku vydupala to, že do StarDance půjdu," usmívá se sportovkyně, která ale rozhodně přípravu nezanedbává.

"Zápřah je to určitě. Dopoledne mám své tréninky, odpoledne taneční. O to víc je to pro mě náročné. I mentálně. Pořád se snažím soustředit, ale unavená jsem," přiznává s tím, že i ona, která má vymakané tělo, hubne.

"Všichni jsme museli zhubnout, to jinak nejde. Nic ale extra. Taky jsem měla nějakou tukovou zásobu, my zimní sportovci nemusíme být vysekaní. A když není co hubnout, tak začnou hubnout svaly," krčí rameny s tím, že nyní více jí.

"Určitě jím víc, nemusím se hlídat. Já nejsem člověk, který by se ve stravě omezoval. Snažím se jíst zdravě, množství neřeším," dodala Eva na premiéře českého sci-fi Bod obnovy. ■