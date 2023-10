Rozchod s manželem 10 měsíců po svatbě. Nela Boudová promluvila i o nevěře

Nela Boudová Herminapress

„Vdala jsem se a rozvedla po deseti měsících. Museli jsme tedy čekat, až to bude rok, protože dříve se rozvést nemůžete. Vzala jsem si svého kamaráda. A to z nejhoršího možného důvodu, ze slušnosti. Protože se hezky staral o mé syny. To ať nikdo nedělá. Lidi by se měli brát z hluboké lásky,“ řekla Boudová v pořadu Moje místa, který Televize Seznam vysílá ve středu ve 21:30. Zpětně mohou díl diváci sledovat na videoportálu Stream.

Zmíněné syny, Andreje a Dalibora, má herečka s expartnerem Janem Lekešem. V pěstounské péči má ještě dceru Alexandru. V posledních letech je jejím partnerem Jan Tuna.

Boudová promluvila také o nevěře, koho přesně se týkala, ale neupřesnila. Svěřila ale, že ji některý z partnerů podváděl.

„Když je člověk mladý, tak se dají přimhouřit i oči, chce něco vyzkoušet, může být uháněn hormony. Ale v určitém věku, když už člověk tomu druhému zahne, tak to je konec podle mě. Radikální konec. Je neskutečně důležité na vztahu pořád pracovat, aby bylo pořád srdeční napojení a ta důvěra,“ uvedla s tím, že i pro ni nevěra znamenala konec vztahu. „Když jsem to zjistila, tak samozřejmě šel.“

Na téma došlo v souvislosti s divadelní hrou Žena, která uvařila svého manžela, v níž Boudová už deset let působí. Pojednává o tom, jak se muž uškvaří mezi manželkou a milenkou.

„Pan režisér říká, že je to něco, co zažíváme, zažijeme nebo jsme zažili úplně všichni. To nevím, jestli je úplně pravda, ale v hledišti vždycky poznám, když to někdo zrovna zažívá. Vidím, jak muži tuhnou. A ženy se vtipným situacím smějí.“ Představení v režii Petra Kracika uvádí Divadlo Na Maninách. ■