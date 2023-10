Slavná modelka o úskalích obřího poprsí: Při jízdě na koni mi vypadla ňadra a málem šlo o život!

Anastasiya Berthier Profimedia.cz

Anastasiyu už v dětství kvůli poprsí šikanovali. Dokonce kvůli tomu odešla ze školy. Teď jí ovšem prsa vydělávají balíky peněz a je z ní modelka proslulá hlavně na sociálních sítích.

Prsa takové velikosti pochopitelně přitahují hodně pozornosti. A bohužel se nejednou stalo, že způsobily nějaký karambol.

„Vždycky jde o úplně trapnou nehodu. Třeba poprsím shodím něco ze stolu, vrážím do lidí nebo shazuji věci z regálů při nákupech,“ přiznala osmadvacetiletá kráska svým sledujícím.

Jednou šlo ale málem o život. „Vyjela jsem si na koni a měla top s velkým výstřihem. Kůň se ale splašil a mně prsa vypadla. Nemohla jsem si je upravit, protože hrozně uháněl. V tu chvíli kolem jelo auto a řidič málem nezvládl řízení. Bylo to o fous,“ přiznala.

Není to rozhodně poprvé, co Anastasiyu zradila garderoba. „Když si zkouším oblečení v obchodech, často se zaseknu a potřebuji asistenci. Nejhorší je, když se látka roztrhne a já to musím platit,“ popsala úskalí velkého poprsí.

Objemný hrudník má sice i stinné stránky, ale Anastasiya ho bere s humorem. Na Instagramu má už skoro 2 miliony sledujících, kteří její přednosti bezmezně obdivují. ■