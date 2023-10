David Prachař ve StarDance „vyfasoval“ krásnou brunetku a do tréninků dal všechno: Chci, aby měla Zuzanka radost

David Prachař Super.cz

„Ráno jsem měl trénink a bolí mě koleno, v sobotu už máme první tančení a budu mít asi trošku trému, ale to se překoná,“ svěřil se Super.cz s úsměvem herec, který se chce v soutěži, i kvůli své tanečnici, probojovat co nejdál. „Já to nechci pokazit té Zuzance, se kterou tančím. Jsem ohleduplný k ženám a chci dělat věci, aby měla Zuzanka radost. Snažím se dělat věci, které bych normálně nedělal. Normálně bych nevstal v sedm ráno a nešel do sálu tančit, to teda ne,“ popsal.

Snímek Citlivý člověk, ve kterém Prachař ztvárnil hlavní roli, se natáčel před rokem a půl.

„Měli jsme i nočky, které byly náročné. Bylo to asi čtrnáct dní za sebou, kdy jsme točili v noci a byli jsme jako netopýři,“ svěřil se David Prachař. Ve filmu si zahrál po boku Tatiany Dykové. „Bylo to první setkání, Táňu jsem sledoval a vím, co dělá. Bylo příjemné zahrát si s někým, koho člověk zná,“ dodal herec. ■