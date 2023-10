SuperStar Vlasta Horváth se ukázal na veřejnosti se svou manželkou. Jsou spolu už 28 let

Vlasta Horváth ukázal svou manželku. Super.cz

Manželé si po delší době vyrazili do společnosti, a jak nám zpěvák přiznal, mezi lidi raději vyráží jeho žena než on. „Markéta má tyhle akce ráda, když jsme chodívali třeba pravidelně na Slavíky, tak já chtěl třeba vynechat, ale ona si to chtěla užít a vždy byla ta iniciátorka, která mě donutila jít,“ smál se Vlasta během rozhovoru pro Super.cz.

Letos slaví 28 let své lásky. „Já si myslím, že je to o té výdrži, o kompromisu. Je jedno kdo, ale jeden z těch dvou vždy dělá větší kompromisy a v tomto případě to jsem já. Říkám to na rovinu. A taky se ti lidi musí správně potkat a zapadnout do sebe ty jejich povahy. Já jsem byl vždy rodinný typ a Markéta taky,“ svěřil se zpěvák na akci, kde se křtil Cibulkův kalendář pro pamětníky. Právě s moderátorem Alešem Cibulkou manželský pár pojí velké přátelství.

Vlasta navíc zažívá teď perné dny, již tento měsíc oslaví v Divadle Na Fidlovačce to, že jeho titul SuperStar „dosáhne plnoletosti“. Uplynulo totiž osmnáct let od chvíle, kdy se po Anetě Langerové (36) stal výhercem této talentové show. Jeho koncert proběhne 25. října a na jevišti s ním vystoupí například jeho dcera Linda, se kterou nedávno vydal nový klip k písni Dneska jsem tvůj. „Tu písničku si právě na koncertě se mnou živě zazpívá, budu z toho nervózní, to je jasný,“ dodal se smíchem Vlasta Horváth. ■