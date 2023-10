Několikrát jsme ji načapali s jejím ex: Natálie Kočendová poprvé promluvila o návratu k Davidovi z Love Islandu

Natálka a její ex David v srpnu v Římě Super.cz

Návrat ale Natálka popírala. Jak to tedy mají? "Nevrátili jsme se k sobě. Zkoušeli jsme to, ale nejde to. Jsme v kontaktu, ale spolu nejsme," řekla otevřeně Super.cz. "Opravdu nešlo o návrat. Chtěli jsme spolu zajet na dovolenou, užít si ji a říkali jsme si, že bude třeba možnost se k sobě vrátit. Nedopadlo to," krčí rameny Kočendová.

Nový partner v jejím životě není a nějaký čas prý nebude. "Jsem volná, ale na vztah se teď necítím. Nejsem schopná chodit na randíčka. Zatím je to uzavřené. Chci i pauzu, soustředit se sama na sebe, na práci. Chlapi jdou teď stranou," dodala. ■