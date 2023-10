Manželka dubajského milionáře prozradila, kolik utratila za týden. Lidé mi nevěří, že je to možné, říká

Linda Andrade Profimedia.cz

Linda Andrade (23) si opravdu nežije špatně. Manželka dubajského milionáře Rickyho Andrada práskla, že jen za minulý týden utratila v přepočtu téměř 28,5 milionu korun. A za co třeba peníze rozhazuje? Raději se posaďte.

Jen za čokoládu dala neuvěřitelných 170 tisíc korun, což se zdá téměř nemožné, ale kdo by jí to zazlíval? Oblečení od předních návrhářů ji pak vyšlo na 8,5 milionu a útrata za jídlo a koktejly činila 5,6 milionu. "Za zábavu“, jak to nazvala, pak dala 6 milionů korun.

Svými výdaji se pochlubila na TikToku, kde také přiznala, že jí lidé často nadávají do zlatokopek. Otevřeně také říká, že jí peníze dává manžel, většinou v hotovosti.

Video, v němž hovoří o tom, kolik utrácí, se rychle stalo hitem internetu. Někteří Lindu podezřívali, že si jen tak vymýšlí náhodná čísla, jiní jí rovnou nadávali, že nemá úroveň, když se chlubí, kolik rozhazuje za zbytečnosti.

Linda hejty vyloženě přitahuje. Již dříve si například stěžovala, jak je život s milionářem náročný. „Pořád musíte vypadat naprosto dokonale,“ nechala se slyšet s tím, že jí manžel kupuje až moc věcí.

Jindy zase popsala, že se na svého muže zlobí, protože jí koupil pouze jeden diamantový náhrdelník místo tří. A tím stížnosti nekončily.

„Jsme pořád na cestách. Jsem unavená. Bojím se, že mě okradou,“ uvedla pro New York Post.

Lindě status zlatokopky nevadí ani v nejmenším. Když totiž poznala svého manžela, rozhodně miliony neoplýval. Byl opravářem myček.

„Ušli jsme spolu dlouhou cestu a Ricky ví, kde je pravda, ať sdílím na sítích cokoliv,“ dodala závěrem. ■