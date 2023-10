Veronika Žilková prokoukla v účesu za 10 tisíc. Jste jako holčička, psali jí fanoušci

Veronika Žilková se pochlubila novým účesem (vpravo). Foto: archiv V. Žilkové/ Super.cz

Veronika Žilková (61) si stále udržuje svěží mladistvou vizáž. Nejenže má postavu jako proutek, a to hlavně díky pravidelnému cvičení, které na Instagramu sdílí i se svými fanynkami, ale vsadila i na změnu účesu. A rozhodně neudělala špatně!

Oblíbená herečka si nechala prodloužit vlasy. Do krásného účesu sice musela investovat, ale zase jí dlouho vydrží, a to se samozřejmě vyplatí.

„Čtyři hodiny v salonu a vlasy hotové,“ líčila nadšeně Žilková na sociální síti. „Stačilo mi pouze 2,5 balíčku (vlasů - pozn. redakce), takže za 10 tisíc mám účes na čtyři roky,“ libovala si Žilková. Herečku pak musely potěšit reakce jejích fanoušků, kteří nešetřili pochvalami. „Moc a moc vám to sluší. Jste jako holčička,“ zaznělo v komentářích. „Sluší vám to, je to ranec, ale výsledek je perfektní. Kočka,“ přidal se další.

„Omládla jste,“ všiml si pro změnu jiný fanoušek. Její kamarád Josef Holomáč tak musí být nadšen, jaká kočka s ním tráví volný čas. „Je to BFF, nejlepší friend,“ prozradila před časem Super.cz o basákovi Argemy Žilková, jež vypadá moc spokojeně. ■