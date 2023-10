Anička z MasterChefa neudržela slzy: Přemek Forejt ostře poslal její pokrm na místo, kam slunce nesvítí

Kritiku soutěžící MasterChefa jen tak nerozdýchala.

„V této výzvě budeme mít nulovou toleranci k vašim chybám. Na výsledku musí být znát, že se jídlo dělalo přes noc,“ říká Jan Punčochář a Přemek Forejt (36) dodává: „Pokud si někdo nakrájí zeleninu a zítra ji orestuje s masem, tak nepochopil zadání a rovnou maže do eliminační výzvy, aniž bychom jeho jídlo ochutnali,“ dodal směrem ke zděšeným soutěžícím.

„Kluci, u Aničky to začíná nějak hořet. Jak sleduji tu housku, tak ji má možná lehce spálenou,“ upozornil Radek Kašpárek své kolegy a hvězdnou porotu, která je v chybách nekompromisní. A i když se Anička snažila vymluvit na jiné poznatky, tak jí odsekl právě Přemek Forejt.

„Tohle zaprvé není upečené. Podívejte se, je to syrové. Tohle nemůžete servírovat. Aničko, máte dvě minuty do konce, tohle hoďte do řiti a začněte servírovat to, co máte,“ řekl rázně. Celá situace pak dohnala Annu k slzám. ■