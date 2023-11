Chlapská přesila: Alena Šeredová se pochlubila syny i krásnou dcerou

Alena Šeredová Herminapress

Šeredová se pochlubila roztomilým rodinným snímkem, na kterém se usmívají její dva synové Louis Thomas (15) a David Lee (13), které má s fotbalistou Gianluigi Buffonem, Alenin synovec a dcera Vivienne (3), jejímž tatínkem je Alessandro.

Spokojená rodinka

„Lásky moje,“ okomentovala snímek své rodinky Šeredová, která nepotřebuje kdovíjaké zkrášlovací procedury.

„Už roky chodím na vitaminové infuze, což se mi osvědčilo. V minulosti jsem byla dvakrát na botoxu, ale dala jsem si toho tak málo, že mi to vydrželo jen měsíc, a to mě rychle přestalo bavit. Jsem už taková, takže to nechávám, tak jak to je,“ přiznala nedávno fanouškům kráska. ■