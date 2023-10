Návrat hvězdných devadesátek: Decastelo, Hezucký i Vignerová jako v dobách Beverly Hills

Celebrity se vrátily do devadesátých let. Foto: Super.cz/se souhlasem A. Vignerové, E. Decastelo a P. Hezuckého

Filtr už vyzkoušela řada celebrit a skoro to vypadá, jako by se jednalo o přehlídku herců z devadesátkových seriálových hitů Melrose Place a Beverly Hills 90210.

Jako studentka z americké střední školy vypadá modelka Aneta Vignerová (35), zpátky do středoškolských lavic se vrátila i moderátorka Eva Decastelo (45), jež na některých snímcích vypadala jako šprtka Andrea Zuckermanová z Beverly Hills.

„Tohle si zaslouží samostatný příspěvek,“ smála se pro změnu Decastelo nad svou teenagerovskou podobou.

„Boží, chci tam hned,“ okomentovala svůj look Vignerová. Aplikaci si vyzkoušel také choreograf Yemi A.D. nebo moderátor Patrik Hezucký (53). Seklo to také bývalé hvězdě Novy Michaele Ochotské (38). Na devadesátkové podoby našich celebrit se podívejte do galerie. ■