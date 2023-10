Alice Bendová se do manželství s mladším snoubencem nežene: Organizovat už nic nebudu, říká herečka

Alice Bendová brzy oslaví 50. narozeniny. Zasnoubená je už přes dva a půl roku. Super.cz

"Když dá pán bůh, tak nás to čeká všechny. Je to super, člověk k tomu tak musí přistupovat. To, že přijde přechod, víc vrásek a nevím co, tak to přijde. To je život a je to naštěstí spravedlivé. Také jsem byla mladá, krásná a pružná. Teď jsem starší, méně pružná a krásná, ale patří to k tomu. (smích) Co se týká padesátky, tak to pro mě není takový ten zlom. Pro mě to byla spíš paradoxně třicítka. Myslím si, že když ta ženská žije normální a šťastný život, tak neřeší, že má padesát nebo šedesát,“ svěřila se Alice Bendová pro Super.cz během návštěvy útulku Kocour Felix.

Je to také už přes dva a půl roku, co ji o ruku požádal snoubenec Michal Topol. Veselka se zatím odkládá, a zdá se, že ji nemá v rukou nikdo jiný než právě Michal.

„Topole, Topole... Je to na Topolovi, řekněte mu to. Já už nic organizovat nebudu a v padesáti už vůbec ne,“ odpověděla nám herečka s úsměvem na otázku ohledně svatby. ■