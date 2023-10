Alici Bendové nejsou kruté osudy zvířat lhostejné: Z útulku adoptovala psa, kterému se všichni vyhnuli obloukem

Alice Bendová promluvila o své zkušenosti s adopcí pejsků z útulku. Super.cz

Alice Bendová (49) je milovnicí zvířat a jejich osudy jí nejsou lhostejné. I proto si do svého domku se zahradou pořídila hned tři pejsky pejsky z útulku, aby jim dopřála hezčí život.

Všechny své čtyřnohé miláčky vybírala srdcem. Dokonce má doma jednoho pejska, který je podle herečky neadoptovatelný.

„Třeba příběh Jeníčka je neuvěřitelný, protože on je podle mě neadoptovatelný pejsek. Nejenže je starý, ale má nemocný záda, srdce, velkou prostatu, krystaly v močovém měchýři a ještě kouše. Takže to je pejsek, kterého nikdo nechce, ale my ho strašně milujeme a jsme rádi, že ho máme,“ svěřila se herečka pro Super.cz s tím, že se útulky snaží podporovat i skrze sílu sociálních sítí.

„Snažím se podporovat pejsky i na Instagramu, aby byli adoptovatelnější. Staří pejsci nebo i kočičky mají strašně malou šanci na adopci, a to je to nejsmutnější. Myslím si, že je hezké jim dát třeba dva, tři roky hezkého života,“ řekla nám Alice, se kterou jsme se setkali v útulku Kocour Felix. ■