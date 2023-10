Vyhrožování, lhaní i láskyplné tokání na internetu. I vy se můžete pod palbou manipulace špatně rozhodnout

Manipulace jako současný trend mezi podvodníky. Víte, jak se bránit? Foto: csas.cz

Útoky na naše peníze tu byly vždy – jednalo se o podvody, počítačové viry, krádeže dat, scanování karet nebo PIN kódů u bankomatů. Současný trend však ukazuje, že většinu peněz zloději získávají za plné účasti vyhlédnuté či náhodné oběti. Myslíte si, že se vás to netýká? O to víc jste zranitelní!

Taktiky finančních šmejdů se nezměnily. Jen se přesunuly do neviditelného kyberprostoru, kde má podvodník neuvěřitelné možnosti. Díky technice se může stát prakticky kýmkoliv. Podvodníci komunikují prostřednictvím internetu, telefonu, chatu a spolupracují ve skupinách, ve kterých hrají různé role. Jejich hlavní taktikou je promyšlená manipulace a různé psychologické triky, kterými útočí přímo na emoce. Zejména vyvolávají strach, pocit zamilovanosti či touhu po zbohatnutí.

Dvě miliardy korun. O tolik finanční šmejdi v loňském roce okradli klienty všech bank v Česku. V průměru se jednalo o 160 000 korun na podvedeného.

Kdo zažil manipulativní útok, ví, jak těžké je situaci zvládnout

FOTO: csas.cz

Taktika „lovení“

Kdo zažil manipulativní útok, ví, jak těžké je situaci zvládnout. Manipulátoři věnují svému „zákazníkovi“, „milence“ nebo třeba „investorovi“ moře času. Lžou a omotávají si svou oběť postupně kolem prstu. Varování většinou nepomáhá, oběť manipulace je pod vlivem manipulativní hry a pěníze pošle do nesprávných rukou.

Vyvolávání strachu, tlaku nebo naopak lhaní za účelem obohacení patří mezi nejtvrdší útoky na lidskou psychiku. Možná si právě teď říkáte, že vám se to stát nemůže. Ale naletět může opravdu každý! Ať jste sebevzdělanější, sebezkušenější, i vy se můžete pod palbou manipulace rozhodnout špatně a odevzdat zlodějům často všechny své peníze.

Tip: Jak ochránit peníze, případně úspory svých blízkých? Nejlepší obranou je znát taktiky útočníků a vědět, na co si dávat pozor. Načerpat cenné informace lze například na webu chrantesvepenize.cz, kde si mimo jiné můžete na vlastní kůži v interaktivním testu vyzkoušet, jestli by finanční šmejdi obrali i vás!

Jaké jsou nejčastější taktiky manipulátorů?

1. Manipulátor vyvolává pocit zamilovanosti

„Tomu bys nevěřila, chce si mě vzít ten doktor, co si spolu píšeme na netu, jak je na misi v Kongu. Jen potřebuje poslat peníze na letenku…“

Taktika proslulá zejména na sociálních sítích. Většinou vás jako potenciální oběť chvíli sledují přes známé známých. Pak vás kontaktují a vymyslí si silný příběh. O rozvedeném cestovateli v zahraničí, o vojákovi na misi, o ženě na útěku. Touto či obdobnou formou se seznamují, komunikují a snaží se oběť dostat na svou stranu. Příběhy končí tím, že nikdy nedojde k osobnímu setkání. Ale pozor, na videohovor dojít může.

Na konci každého tohoto falešného milostného příběhu, který často trvá i měsíce, je prosba o nějaké peníze. Většinou jsou částky zpočátku malé: na jídlo, na doplacení něčeho, na letenku. Ale potom nastává zádrhel: dotyčný nemůže přiletět, musí se vyplatit ze služby, musí zaplatit dluhy, aby za vámi mohl/a přispěchat a vzít si vás. Většinou jsou obětí ženy, ale výjimkou nejsou ani podvedení muži. Této taktice se začalo říkat LOVE scam.

Tři praktiky, které podvodník nejčastěji využívá:

1. Reakční všímavost

Umí zacházet s detaily ze soukromí, o kterých ani nevíte, že jste mu je prozradili. Tím začíná navozovat pocit důvěry a intimity. Pozor i na to, co o vás prozradí vaše sociální sítě!

2. Citové vydírání

Přichází se silným, dojemným příběhem. Může to být válka, úmrtí blízké osoby, rozvod nebo třeba to, že je lékař zachraňující děti.

3. Vyvolávání tlaku

Po nějaké době začne na svou oběť tlačit. Nutí ji ke krokům, kterými podmiňuje naplnění vztahu. Někdy se naschvál odmlčí, lže, že už nechce pokračovat, protože po své oběti přece nemůže chtít peníze.

Jak se bránit "romantické panupuliaci"?

FOTO: csas.cz

2. Manipulátor vás děsí po telefonu, že přijdete o peníze

„Nerad bych vás vylekal, ale v našem oddělení bezpečnosti jsme právě zjistili, že si na vás někdo vzal úvěr. Můžete prosím co nejdříve vybrat hotovost ze svého účtu a peníze vložit do chráněného bankomatu? Postupujte podle těchto pokynů: V žádném případě nechoďte na svoji pobočku. Probíhá vyšetřování. Je možné, že v tom jede i váš bankéř. Za chvíli se vám ozve i policie. Nebojte, zvládneme to.“

Takzvaný vishing je praktika, při které probíhá manipulace po telefonu a při které vám zazvoní telefon uprostřed dne, kdy jste v práci, nebo v podvečer, když jste už trochu unavení. Na druhém konci slyšíte velice seriózní a naléhavý hlas bankéře, policisty, zástupce bezpečnostního oddělení či Bankovní asociace, který vám oznamuje, že můžete přijít o peníze. Tvrdí, že někdo si na vaše jméno zkouší vzít úvěr, či že vám někdo napadl účet a je potřeba rychle jednat.

Podvodník se po telefonu vydává za autoritu, která se vás snaží zachránit. Respektive vaše peníze. Přijmout najednou informaci, že jsou vaše peníze v ohrožení, je těžké. Cítíte velký strach. Toho manipulátoři využijí a podají vám „pomocnou ruku“. Při tom vás donutí, abyste třeba vybrali peníze a vložili je do „speciálního bankomatu“, který je většinou bitcoinmatem. Případně vás přesvědčí, abyste předali peníze nějaké osobě nebo je přeposlali na nějaký narafičený účet. Také se od vás někdy snaží získat data k vašemu internetovému bankovnictví nebo čísla karty.

Informace, že někdo právě napadl váš účet a připraví vás o peníze, je podobně silná, jako že měl někdo blízký vážnou nehodu. Oběti zpětně často popisují, že jednaly jako zhypnotizované. Nezáleží na intelektu, ale na vaší odolnosti vůči stresu.

Manipulátoři na telefonu využívají fakt, že většina lidí netuší, jak banka postupuje ve chvíli, kdy zachytí útok na účet klienta. Banky umí takové útoky odvracet bez vaší součinnosti a denně to také dělají. Žádný skutečný bankéř, policista či jiná autorita nepotřebuje znát vaše soukromá data. Nemusíte nikde vybírat peníze a podobné věci. Jsou to výmysly! Vy sami byste museli být pachateli, aby policie mohla chtít nějaká soukromá data. A k tomu potřebuje například soudní příkaz.

Co podvodník v rámci vishingu nejčastěji využívá?

1. Silné vyvolávání strachu až hrůzy

Umí naléhavě mluvit a velice přesvědčivě používat rétoriku odborníka, za kterého se vydává. Používá cizí termíny, zneužívá existující osoby a funkce, čím větší autorita, tím lépe.

2. Teatrální vystupování

Manipulátoři perfektně hrají svou roli, policista uklidňuje a zachraňuje, bankéř jedná a tvrdí, že bude ještě volat někdo z oddělení transakcí.

3. Vyvolávání tlaku

Důrazně vám poradí, abyste jednali rychle, jinak o peníze přijdete. Pokud váháte, přitlačí, použije falešné důkazy o ohrožených penězích.

Jak se bránit při falešném telefonátu?

FOTO: csas.cz

3. Manipulátoři vyvolávají vidinu rychlého a snadného zbohatnutí

„Prosím vás, investice přes banky se vůbec nevyplatí! Akorát vás oberou. A ty poplatky?! Tady máme platformu, na které dnes vydělávají tisíce lidí. Nabízíme rychlé zhodnocení peněz, u nás investují i celebrity...”

Snaží se na vás někdo udělat silný dojem? Lichotit vám? Nabízí nápadně zajímavé služby například v oblasti investic? Tvrdí, že nemáte jít za poradcem z banky? Pokud vás zaujala reklama či nabídka na výhodnou investici se supervýhodným zúročením nebo bez jakýchkoliv rizik, s největší pravděpodobností jde o podvod.

I v těchto případech platí ono známé: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoc:

1. Obraťte se vždy na svého bankovního poradce či navštivte pobočku své banky.

2. Nikdy neumožněte cizím lidem vzdálený přístup do svého mobilního telefonu či počítače.

3. Nikdy a nikomu nesdělujte přístupy a hesla do svého účtu. Obezřetní buďte i tehdy, když své citlivé údaje kamkoliv zadáváte.

„V současné době je větší pravděpodobnost, že vás někdo okrade v online prostředí než v reálném světě. Informujte o nástrahách své nejbližší, ať se nestanou další obětí.“

Petr Zíma, manažer pro klientskou bezpečnost

I tento příběh se skutečně stal aneb Můj zhypnotizovaný táta a neznámá seržantka



Jednoho dne se ke mně přišel táta poradit ohledně posílání peněz přes internetové bankovnictví George. Zarazilo mě, že chce poslat 1 200 eur někomu do zahraničí. Nechtěl jsem se mu do toho plést. Navíc mi řekl, že nemám mít obavy. S platbou jsem mu pomohl, něco mi ale nesedělo. Proč, když chce peníze odeslat do zahraničí, je posílá na český účet? Za další dva týdny se platby opakovaly. Už jsem to nevydržel. V hádce mi táta přiznal, že peníze jdou na účet seržantky, se kterou si pravidelně dopisuje. Údajně potřebovala finance na uvolnění ze smlouvy, pak na letenku do USA, kde chtěla řešit rozvod, a po něm chtěla přiletět za tátou. Že ho prý miluje! Důrazně jsem ho upozorňoval, že jde určitě o podvod, protože tu ženu nikdy neviděl. Odmítl se se mnou o tom dál bavit.

O několik týdnů později jsem u táty doma v kalendáři na stole zahlédl, že má schůzku v bance. Vytáhl jsem z něho, že si jde zažádat o úvěr ve výši 260 000 korun. V bance jsme situaci konzultovali s oddělením klientské bezpečnosti. Zde potvrdili, že banka má právo tátovi odmítnout poskytnutí úvěru, pokud má podezření, že klient je obětí podvodu. Bankéřka si tátu vzala do své kanceláře a vysvětlila mu, že není sám, komu se toto děje. Dodala, že konkrétně jeho případ se nazývá Nigerijský podvod. Táta tomu nechtěl věřit. Vždyť měl v komunikaci fotky, videa i namluvené vzkazy. V bance tátovi nakonec pustili video o podvodech a ukázali pár článků v novinách, které jako by kopírovaly jeho případ. „Seržantku“ jsme nakonec zablokovali. Táta se nejdřív trochu zlobil, ale nakonec mi děkoval. Přihlásil jsem ho na seznamku. Teď chodí do kina s jednou milou paní, opravdovou, z masa a kostí. Žádné peníze po tátovi nechce.