Soukup má strach o dceru a za fotky žene Agátu k soudu. Sám ji ukázal ve svém magazínu

Dceři Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa je pouhých šest měsíců. Michaela Feuereislová

Jaromíru Soukupovi (54) se po rozchodu nelíbí, že Agáta sdílí tvář jejich dcery na sociálních sítích. Dokonce zuří a chce to řešit soudně.

„Budu to muset řešit předběžným opatřením. Nikdy nevíte, co koho napadne. Svět je plný bláznů,“ řekl Soukup Blesku. „Často propíraný majetek milionáře by mohl být prý motivem k únosu a podobným činům,“ řekl zdroj z okolí Soukupa.

Nutno dodat, že sám Jaromír Soukup měl svou tehdy čerstvě narozenou dcerku na titulce svého tištěného magazínu, a později také v online magazínu a několikrát v přiložených galeriích.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagovala k celé věci Agáta Hanychová.

Jak bude „bitva o dceru“ dál probíhat, je otázkou. Stejně jako péče. U koho Rozárka bude a jak často, se bývalý pár dozví až v soudní síni. "K péči o Rozárku se nebudu vyjadřovat. Soud není uzavřen, proto se ani k ničemu vyjadřovat nesmím," řekla Super.cz Agáta už dříve. ■