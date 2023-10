Nejplodnější táta Británie má 170 dětí a nikdy nehodlá přestat. V lásce má ale pořádnou smůlu

Joe si vysloužil přezdívku 'nejplodnější táta Británie'. Profimedia.cz

Dvaapadesátiletý muž jménem Joe je považován za nejplodnějšího muže v Británii. Posledních třináct let strávil tím, že pomáhal neplodným párům počít dítě. Po světě mu prý chodí na 170 dětí, ale Joe prý s tímto posláním nehodlá přestat ani do budoucna, a to i přesto, že mu značně komplikuje osobní život.

Sympatický Joe, který si nepřál zveřejnit své příjmení, využívá s oplodnění několik metod, a to jak přirozenou cestou, kdy má se ženou sex, tak částečnou inseminaci pomocí masturbace, i umělé oplodnění. Své sperma zároveň posílá po celé zemi všem zájemkyním, které si to žádají.

Přestože je nadšený, kolika maličkým pomohl na svět, sám říká, že žije v osamění. „I když spousta žen chce mé dítě, znamená to být neustále k dispozici a byla by to vzácná žena, která by to v romantickém vztahu přijala,“ svěřil se muž žijící poblíž Newcastlu serveru NeedToKnow.co.uk.

„Momentálně partnerku nemám. Doufám, že jednoho dne potkám někoho výjimečného, kdo mě dokáže přijmout takového, jaký jsem. Někoho, kdo chce mít děti a zvládne přijmout spoustu dětí, které už mám,“ věří Joe, jenž zároveň v minulosti už chodil s několika ženami, které ho původně oslovily s tím, aby jim daroval sperma. Joe tomu říká obrácené randění, protože první, co spolu měli, byl sex. Poté ale chtějí, aby svého koníčku nechal.

„Myslím, že kdybych potkal tu správnou dámu, vzdal bych se pomoci novým zájemkyním, ale chtěl bych dopřát další sourozence každému, komu jsem předtím pomohl. Nepůjdu do důchodu až do samotného konce,“ stojí si za svým muž, jenž si vysloužil přezdívku nejplodnější táta Británie. ■