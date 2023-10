Absolutně ligové parametry: Nela Slováková se pochlubila božským, naprosto přírodním zadečkem

Nela Slováková Foto: Super.cz/se souhlasem Nely Slovákové

Nela předvedla v plavkách svůj pověstný sexy zadeček, jenž je dílem matky přírody, jak poznamenala v komentáři. „Nádherný, luxusní,“ tetelili se blahem její fanoušci. „Tak toto je top strop foto prdelky. Absolutně ligové parametry,“ chválil ji další.

I kdyby ale měla zadek upraven, nestyděla by se za to. Tak jako u svých ňader. „Důvod byl estetický. Nebudu to svalovat na zdravotní problémy, jako to dělají některé jiné ženy. Proč neříct, že šel člověk na nějakou úpravu,“ řekla Super.cz nedávno Nela o svých ňadrech. Ta ale estetickou úpravu svého zadečku naštěstí nepotřebuje. ■