Martina Pártlová se zasnoubila: Přítel ji požádal o ruku přímo na jevišti v divadle

Josef Vařeka požádal Martinu Pártlovou o ruku. FTV Prima

Zpěvačka Martina Pártlová (44) má se svým přítelem, hudebníkem Josefem Vařekou, krásný vztah a také dvouletou dceru Stellu. Zatím se ale nevzali. To má prý jasný důvod.

„My jsme svatbu nestihli před početím. A v rámci početí to nemělo smysl, to by nebyl mejdan. Byl jsem na jedné svatbě, která byla během početí, od Martiny kolegyně Nikoly. A jediný já a její táta jsme se tam zdělali,“ řekl Josef v 7 pádech Honzy Dědka, kam se svou milou dorazil.

Co pak následovalo, nikdo nečekal. „Stelle jsou dva roky,“ připomněl mu Honza Dědek. „Dobře, co mám dělat?“ zeptal se na radu Pepa. „Požádat ji o ruku?“ poradil mu moderátor, a ani on v tu chvíli netušil, že ho Josef Vařeka skutečně poslechne.

„Vezmeš si mě?“ zeptal se Josef vážně Martiny. Zpěvačka pak podle našich informací neváhala: „Ano!“ vykřikla. Tak uvidíme, zda zamilovaný pár stihne veselku do roka a do dne. ■