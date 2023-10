Žena filmového Hulka žádá po 43 letech o rozvod. Prý ji ‚vězní‘ násilím v manželství, chce ji zbavit práv a chlubí se milenkou

Manželka Lou Ferrigna Carla (druhá zprava) požádala o rozvod. Profimedia.cz

Ferrignova manželka nedávno v soudních spisech podaných v okrese San Luis Obispo County v Kalifornii mimo jiné uvedla, že se její muž chlubí svou milenkou Lisou a ji ‚vězní‘ v násilnickém manželství poté, co byla odhalena její demence. Kvůli žádosti o rozvod ji prý zastrašuje a využívá své tělesné převahy.

Celá záležitost se stala poté, co herec naopak obvinil jejich starší dceru Shannu ze zneužívání své matky. Tvrdil, že se pokusila dohnat Carlu, která má podle něj pokročilou demenci, do banky a vybrat si 500 tisíc dolarů. Na to konto požádal o soudem nařízenou ochranu, která by kontrolovala její jednání.

Jeho žena na to reagovala obviněním, že se jí Ferrigno snaží odříznout od jejich společných financí a že ji chce fyzicky izolovat. Zároveň jí chce prý zabránit, aby se s ním rozvedla. Podle kalifornských zákonů je totiž zvykem, že manželé si během rozvodu rozdělí finance a společně nabytý majetek. Součástí by byl mimo jiné i jejich dům v kalifornském Arroyo Grande, který pár koupil v roce 2019 za 2,9 milionu dolarů. ■