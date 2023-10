Kariéra téhle slavné modelky začala v soutěži: V mládí přitom kvůli šikaně odešla ze školy. Říkali jí krávo a bučeli

Winnie Harlow FTV Prima

Harlow se ve svých devatenácti letech přihlásila do soutěže Amerika hledá topmodelku poté, co ji na Instagramu našla sama pořadatelka soutěže Tyra Banks. Modelkou chtěla být už od malička, ale kvůli své nemoci nevěděla, jestli to bude možné.

„Těm, kdo smýšlí negativně o mně a mé kůži, chci pomoct, aby viděl krásu ve všech lidech. I v těch, kteří mají postižení, znaménka nebo jizvy. Chci ukázat krásu v rozdílnosti,“ uvedla modelka v soutěži. Otevřeně mluvila i o tom, jak ji už od základní školy spolužáci šikanovali, střední školu prý kvůli šikaně musela dokonce změnit. „Šikana začala na druhém stupni. Říkali mi ‚krávo‘ a bučeli. Ze střední jsem kvůli tomu odešla, už to bylo moc,“ přiznala.

I ve zmiňované soutěži, kterou u nás vysílá Prima SHOW (a právě nyní řadu s Winnie Harlow), se setkala s poznámkami ohledně svého vzhledu. Fotograf Yu Tsai jí totiž dal přezdívku „panda“ a opakovaně ji tak v průběhu soutěže oslovoval. Modelka se proti tomu ohradila a vlnu nevole to vyvolalo i u diváků. „Když mi Yu Tsai říká pando, nemyslí to zle. Ale když jsem vyrůstala, lidé mi říkali ,zebro‘ nebo ,krávo‘ a bylo to myšleno zle. Nechci, aby malé děti viděly, že mi někdo říká ,pando‘, a myslely si, že je to v pořádku,“ vyjádřila se modelka. ■