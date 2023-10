Velikost 34 je minulostí, Tyra Banks je však teď daleko spokojenější. Ve své show by si ale asi neškrtla

Tyra Banks ve své poslední kampani ICONS Profimedia.cz

Modelka, která v době největšího úspěchu měla velikost 4 (v evropském číslování 34), dnes působí v oblasti plus-size modelingu a na sociálních sítích i v rozhovorech se zasazuje o body positivity a zdraví modelek.

V roce 2012 například v otevřeném dopisu ocenila rozhodnutí časopisu Vogue nezobrazovat modelky, které „se zdají mít poruchu příjmu potravy“. Sama je se svou současnou postavou prý nadmíru spokojená a myslí si, že vypadá lépe než v době vrcholu své kariéry.

Loni však byla Tyra zatažena do skandálu kolem velmi nelichotivých slov, která padla na adresu jedné ze soutěžících v Tyřině pořadu Amerika hledá topmodelku, kterou můžete sledovat i u nás na Prima SHOW. Na sociální síti TikTok se totiž objevilo video ukazující zákulisí soutěže již v roce 2003.

Tyra Banks se na něm s ostatními porotci baví o jedné ze soutěžících, které bylo v době natáčení 27 let a nosila velikost 6 (tedy evropskou 36). V rozhovoru padnou na adresu mladé dívky slova jako „příliš stará, tlustá, obrovská“, ale i mnohem horší urážky. Sama Tyra o dívce prohlásí, že patří do kategorie plus-size. Těžko tedy říct, jestli by si Tyra ve své vlastní show vůbec škrtla. Mimochodem, za celých 15 let vysílání soutěže ji pouze jednou jedinkrát vyhrála dívka, která neodpovídala hubeným standardům. ■