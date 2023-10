Anička Slováčková po první chemoterapii: Slova zpěvačky, která podruhé bojuje s rakovinou, vás dojmou

Anna Slováčková Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Poté, co Anička Slováčková (28) oznámila, že se jí vrátila rakovina, která tentokrát napadla plíce, znovu promluvila. A to den poté, co absolvovala první chemoterapii. Anička se po oznámení návratu zákeřné nemoci dočkala neuvěřitelné vlny podpory a rozhodla se za všechno poděkovat.