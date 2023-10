Poslední rozloučení s operní zpěvačkou Patricií Burda Janečkovou: Fronta lidí před kostelem nebrala konce

Poslední rozloučení s operní zpěvačkou Patricií Burda Janečkovou v Ostravě Video: Denisa Doležalová, Právo

Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, která se proslavila před třinácti lety, kdy rovněž jako třináctiletá zvítězila v televizním pořadu Talentmania, prvního říjnového dne podlehla rakovině prsu. S nemocí statečně bojovala téměř dva roky až do posledních chvil.

I přes náročnou léčbu nepřestala vystupovat na prknech Národního divadla moravskoslezského a před třemi měsíci se dokonce vdávala, vzala si herce Vlastimila Burdu. Svůj svatební den popsala jako nejkrásnější v životě.

„Byla silná jako málokdo. Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná. Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati," napsal dojemně po manželčině úmrtí Vlastimil Burda na Facebooku. ■