Do očí se jí dívat nebudete! Zpěvačka ze SuperStar oblékla top, který vypadal jako plavky a odhalil její přírodní čtyřky

Zpěvačka ze Superstar se toho opravdu nebojí! Na akci oblékla top, který vypadal jako plavky a odhalil její tělo Super.cz

"Výjimečně jsem šla bez přítele, tak jsem si lehce poodhalila outfit. Je to myslím v mezích. Vzala jsem si na to sako, aby nebyly nevhodné dotazy," řekla Super.cz s úsměvem Adéla. Nemá ideální míry modelky, a tak ráda poutá pohledy na své vnady.

"Nerada nosím odhalná ramena, ruce, záda. Radši si vezmu výstřih. Nejsem tyčka, jako missky. Abych se mezi nimi cítila dobře, sako je pro mě hodně komfortní," vysvětluje zpěvačka. "Funguje to jako top, nejsou to plavky. Hezký top," dodala k outfitu.

Co na odhalený model řekl doma její partner? "Můj partner už doma nebyl, když jsem odcházela. Tak teprve uvidím, co na to řekne, až se domů vrátím," uzavřela. ■