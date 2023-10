Ornella Koktová na dovolené už chytla barvu: V titěrných bikinách, které skryly jen to nejnutnější, předvedla rudé tělo

Ornella Koktová si užívá na dovolené. Foto: Instagram O. Koktové / se souhlasem

Na dovolenou k moři s celou svou početnou rodinou vyrazila Ornella Koktová (30). Čtyřhodinový let do Egypta zvládli s manželem Josefem Koktou (66), nejstarším Quentinem, ale i s mladšími dětmi Lilianne a Svenem bez problému. A teď si už užívají jen pohodu na pláži.

Hned po příletu se trojnásobná maminka pochlubila fotkou v plavkách, v rafinovaném modelu s výstřihem však ještě nestihla nachytat barvu. Po pár hodinách na slunci už se ale Ornella může chlubit opálenou pokožkou. „Rudá selfie,“ napsala si Koktová k fotce, na které předvedla své lehce připečené tělo.

V titěrných plavkách, které zakrývaly jen to nejnutnější, vystavila na odiv svou zrudlou pokožku. „Tam to je hned,“ napsala jí jedna z fanynek. „Postava snů! Takto si představuji dokonalost. Přeji krásnou zaslouženou dovolenou,“ napsala Ornelle další ze sledujících. „Já vždycky jdu na začátku do červena, pak to zhnědne. A to jsem se mazala 50,“ dodala Ornella. ■