Pojďte pane, budeme si hrát! Režisér medvídků od Kolína Břetislav Pojar se o jejich autorství roky soudil

Břetislav Pojar přivedl na svět nesmrtelné animované postavičky. Profimedia.cz

Walt Disney vymyslel Myšáka Mickeyho a celou jeho partu, která baví malé i velké už od roku 1928. Pojar stál v roce 1965 u zrodu geniálně nadčasové série příběhů dvou medvídků, co se potkali u Kolína. Oslovují se „pane“, vykají si, hrají spolu vypečené hry, při nichž neexistují omezení fyzikálními zákony, jen imaginací tvůrců. A ta se i s odstupem času zdá bezbřehá.

Rodák ze Sušice, který vždy tíhnul k filmu a výtvarnému umění, studoval na Akademii výtvarných umění a na Vysoké škole architektury. Ani jednu ovšem nedokončil. Už za Protektorátu nastoupil jako kreslíř a fázař v Ateliéru filmových triků. Jako animátor stál u zrodu proslulého studia Bratři v triku, a nakonec se stal na čtyřicet let předním animátorem a režisérem Studia Jiřího Trnky.

Moralita měla mezinárodní ohlas

Jako režisér debutoval začátkem padesátých let loutkovou pohádkou Perníková chaloupka. Jeho krátká moralita O skleničku víc se setkala s velkým mezinárodním ohlasem, což mu otevřelo cestu do světa navzdory tomu, že žil za „železnou oponou“. Další film Lev a písnička získal v roce 1960 Grand Prix na prvním ročníku festivalu animovaného filmu ve francouzském Annecy. Ten je dodnes považován za jeden z nevýznamnějších festivalů animovaných filmů na světě.

Léta pak díky tomu pracoval pro Kanadský státní filmový úřad, do zámoří pravidelně jezdil i na dlouhé pracovní pobyty. Pro něj osobně to bylo určitě „terno“. To, co z něj udělalo miláčka národa (tehdy vlastně národů, protože jsme všichni žili v Československu), ale mělo teprve přijít.

Nejdřív Deyl, pak Filipovský

Spolu se scenáristou Ivanem Urbanem a výtvarníkem Miroslavem Štěpánkem vytvořil režisér Břetislav Pojar seriál animovaných grotesek o dvou plyšových medvědech, kteří si rádi hráli. Stačila jim k tomu vlastní těla, která dokázali přeměnit na cokoli si vzpomenete: třeba zásobník bonbonů, hever nebo mašinku. Jejich „vypečené“ dialogy namlouval nejprve Rudolf Deyl mladší, později František Filipovský.

Možná ještě vypečenější byly ale pozdější spory o to, kdo z autorů měl na vzniku společného díla největší podíl. Výtvarník Štěpánek byl přesvědčen, že je to on, a od 80. let kvůli tomu vedl s Pojarem soudní spory. Trval na tom, že má být uváděn také jako režisér. Dosáhl toho, že když později začaly medvědí příběhy vycházet na VHS kazetách a DVD, byl takto uveden alespoň na jejich obalech, když už ne v titulcích.

V červnu 2003 na filmovém festivalu ve Zlíně byl Břetislav Pojar odměněn cenou za celoživotní přínos filmu pro děti a mládež. Od prezidenta Václava Klause obdržel v roce 2008 medaili Za zásluhy II. stupně.

Zemřel jen několik dnů po svých 89. narozeninách, 12. října 2012. ■