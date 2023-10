Mezinárodní den boje proti rakovině prsu: Mamologické vyšetření ve Firm Clinic dokáže odhalit nádorové onemocnění včas

Celý říjen je měsíc, kdy si celý svět připomíná závažnost rakoviny prsu. Cílem je podpořit prevenci, ale také ukázat, jak se s nemocí potýkají ženy, které potkala. Jak se ženy mohou rakovině prsu bránit?

Neexistuje jiná možnost, jak nádor, nebo jeho hrozbu odhalit, než podstoupit vyšetření některou ze zobrazovacích technik – sonografickým či mamografickým vyšetřením. V soukromém lékařském centru Firm Clinic sídlícím v Jesenici u Prahy, zaměřujícím se na mamologii a ultrasonografii, se o vás postarají velmi zkušené lékařky - specialistky, které znají terén prsu i po plastických operacích, mají zkušenosti s implantáty a nehrozí tedy zkreslení či mylná interpretace výsledků. Cílem je nejen včas odhalit nádorové onemocnění, ale také seznámit pacienta s možnou prevencí (např. výuka samovyšetření prsu).

Vzhledem k tomu, že se jedná o choulostivé vyšetření, celý tým si zakládá na tom, aby se klienti během návštěvy cítili komfortně. Klinika garantuje krátké objednávací doby a nabízí nadstandardní vybavení včetně špičkového ultrazvukového přístroje Canon Aplio a. Výhodou oproti obdobným specializovaným centrům je, že v případě patologického nálezu a podrobnější diagnostiky a léčby, klinika zajišťuje pro své klienty péči na specializovaném pracovišti.

FIRM CLINIC

FOTO: FIRM CLINIC

Zdravé ženy mají celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu okolo 8 %. To znamená že 8 žen za 100 zdravých žen se dožije svojí rakoviny prsu. Ženy, které mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu - mají nějaké rizikové faktory (např. dědičnost), mají toto celoživotní riziko ještě vyšší.

MUDr. Renata Kalajová

FOTO: FIRM CLINIC

Mamoložka MUDr. Renata Kalajová radí, jak ženy mohou onemocnění předejít, případně nemoc odhalit včas - ženy by měly dodržovat primární a sekundární prevenci. “V rámci primární prevence by ženy měly mít děti před 30. rokem věku, měly by kojit, hormonální substituci užívat, jen když je to nutné, u hormonální stimulace před IVF chodit na vyšetření jednou za 6 měsíců po dobu 2 let, měly by si udržovat přiměřenou hmotnost ke své výšce a 3 x týdně 1 hodinu sportovat. To je taková všeobecná revence, jak rakovině prsu předejít,” shrnula.



“Pak je sekundární prevence, kdy již u žen hledáme časná stádia rakoviny prsu. Ženy by měly chodit od 30 let na pohmatové vyšetření a sonografické vyšetření 1x ročně a od 45 let by k tomuto vyšetření ještě měly přidat mamografii každé 2 roky. Cílem těchto preventivních vyšetření je najít rakovinu prsu - bulku co nejmenší, protože v takto časném stadiu rakoviny prsu se můžou ženy z rakoviny úplně vyléčit,” vysvětluje. ■