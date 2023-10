Helenky umí stárnout s grácií: Nejen Mirren, ale i Hunt dala vráskám zelenou. V Hollywoodu to chce velkou kuráž!

Helen Hunt a Helen Mirren se rozhodly jít proti proudu a zachovat si přirozenou tvář... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Helen Mirren (78) a Helen Hunt (60) nemají společné pouze křestní jméno a to, že se mohou pyšnit nejvýznamnějším hereckým oceněním, tedy Oscarem, spojuje je i stejný přístup k umění stárnout. A to se obzvlášť v Hollywoodu cení dvojnásob!

Zatímco britská filmová velikánka před pár dny oslnila na přehlídce během pařížského týdne módy, její americká kolegyně se blýskla během společenské události pořádané k příležitosti dvacátého výročí koncertní haly v samotném srdci Los Angeles Walt Disney Concert Hal8. Helen kromě útlé postavy v jednoduchých černých koktejlkách v midi délce předvedla, že to jde i bez plastik.

Helen, jež je držitelkou Oscara za nezapomenutelnou romantickou komedii Lepší už to nebude po boku Jacka Nicholsona, jenž si v roce 1998 odnesl stejnou cenu v mužské kategorii, letos v červnu vstoupila do ‚klubu šedesátnic‘ a jistě si ji dobře vybavujete také z komedie Po čem ženy touží s Melem Gibsonem, Trosečníka s Tomem Hanksem či ze seriálu Jsem do tebe blázen.

Rodilá Kaliforňanka, která má na svém kontě i čtyři Zlaté glóby a stejný počet cen Emmy, na akci dorazila v doprovodu svého o rok staršího hereckého kolegy Jeffreyho Nordlinga, s nímž ji pojí letité přátelství. ■